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NY外為：ポンド売り再開、低調な英経済指標で年内の利上げ観測後退
記事提供元：フィスコ
*02:52JST NY外為：ポンド売り再開、低調な英経済指標で年内の利上げ観測後退
NY外為市場ではポンド売りが優勢となった。欧州時間に発表された英国の7-9月期国内総生産（GDP）速報値は前年比＋6.6％。過去最大の伸びを記録した4-6月期+23.6％から予想以上に減速した。また、英9月鉱工業生産は前月比-0.4％と、予想外に6月来のマイナスに落ち込んだため年内の利上げ観測が後退。
ポンド・ドルは1.3416ドルから1.3375ドルまで下落した。ポンド円は152円78銭から152円50銭まで下落。ユーロ・ポンドは0.8543ポンドから0.8573ポンドまで上昇した。《KY》
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