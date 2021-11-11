

*15:39JST 東証業種別ランキング：石油・石炭製品が下落率トップ

石油・石炭製品が下落率トップ。そのほか鉱業、建設業、食料品、不動産業なども下落。一方、非鉄金属が上昇率トップ。そのほか倉庫・運輸関連業、卸売業、その他 金融業、ガラス・土石製品なども上昇。



業種名／現在値／前日比（％）

1. 非鉄金属 ／ 977.61 ／ 1.15

2. 倉庫・運輸関連業 ／ 1,833.89 ／ 1.02

3. 卸売業 ／ 1,867.79 ／ 1.01

4. その他金融業 ／ 743.5 ／ 0.90

5. ガラス・土石製品 ／ 1,198.93 ／ 0.79

6. 精密機器 ／ 11,389.08 ／ 0.75

7. 機械 ／ 2,299.22 ／ 0.71

8. 保険業 ／ 1,109.44 ／ 0.70

9. その他製品 ／ 3,461.54 ／ 0.64

10. 医薬品 ／ 3,079.76 ／ 0.62

11. 銀行業 ／ 145.44 ／ 0.50

12. 輸送用機器 ／ 3,443.14 ／ 0.47

13. 電気機器 ／ 3,962.67 ／ 0.45

14. サービス業 ／ 3,252.83 ／ 0.39

15. 鉄鋼 ／ 438.5 ／ 0.34

16. 繊維業 ／ 596.01 ／ 0.24

17. 陸運業 ／ 1,870.11 ／ 0.21

18. ゴム製品 ／ 3,398.31 ／ 0.19

19. 化学工業 ／ 2,345.8 ／ 0.19

20. 証券業 ／ 375.99 ／ 0.15

21. 情報・通信業 ／ 5,003.91 ／ 0.06

22. 海運業 ／ 819.99 ／ 0.03

23. 水産・農林業 ／ 478.44 ／ 0.02

24. 電力・ガス業 ／ 320.08 ／ -0.06

25. 金属製品 ／ 1,332.75 ／ -0.13

26. 空運業 ／ 215.26 ／ -0.13

27. パルプ・紙 ／ 511.3 ／ -0.15

28. 小売業 ／ 1,394.17 ／ -0.41

29. 不動産業 ／ 1,473. ／ -0.41

30. 食料品 ／ 1,739.61 ／ -0.66

31. 建設業 ／ 1,144.64 ／ -0.83

32. 鉱業 ／ 275.53 ／ -1.62

33. 石油・石炭製品 ／ 1,039.41 ／ -2.11《FA》