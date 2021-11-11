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東証業種別ランキング：石油・石炭製品が下落率トップ
*15:39JST 東証業種別ランキング：石油・石炭製品が下落率トップ
石油・石炭製品が下落率トップ。そのほか鉱業、建設業、食料品、不動産業なども下落。一方、非鉄金属が上昇率トップ。そのほか倉庫・運輸関連業、卸売業、その他 金融業、ガラス・土石製品なども上昇。
業種名／現在値／前日比（％）
1. 非鉄金属 ／ 977.61 ／ 1.15
2. 倉庫・運輸関連業 ／ 1,833.89 ／ 1.02
3. 卸売業 ／ 1,867.79 ／ 1.01
4. その他金融業 ／ 743.5 ／ 0.90
5. ガラス・土石製品 ／ 1,198.93 ／ 0.79
6. 精密機器 ／ 11,389.08 ／ 0.75
7. 機械 ／ 2,299.22 ／ 0.71
8. 保険業 ／ 1,109.44 ／ 0.70
9. その他製品 ／ 3,461.54 ／ 0.64
10. 医薬品 ／ 3,079.76 ／ 0.62
11. 銀行業 ／ 145.44 ／ 0.50
12. 輸送用機器 ／ 3,443.14 ／ 0.47
13. 電気機器 ／ 3,962.67 ／ 0.45
14. サービス業 ／ 3,252.83 ／ 0.39
15. 鉄鋼 ／ 438.5 ／ 0.34
16. 繊維業 ／ 596.01 ／ 0.24
17. 陸運業 ／ 1,870.11 ／ 0.21
18. ゴム製品 ／ 3,398.31 ／ 0.19
19. 化学工業 ／ 2,345.8 ／ 0.19
20. 証券業 ／ 375.99 ／ 0.15
21. 情報・通信業 ／ 5,003.91 ／ 0.06
22. 海運業 ／ 819.99 ／ 0.03
23. 水産・農林業 ／ 478.44 ／ 0.02
24. 電力・ガス業 ／ 320.08 ／ -0.06
25. 金属製品 ／ 1,332.75 ／ -0.13
26. 空運業 ／ 215.26 ／ -0.13
27. パルプ・紙 ／ 511.3 ／ -0.15
28. 小売業 ／ 1,394.17 ／ -0.41
29. 不動産業 ／ 1,473. ／ -0.41
30. 食料品 ／ 1,739.61 ／ -0.66
31. 建設業 ／ 1,144.64 ／ -0.83
32. 鉱業 ／ 275.53 ／ -1.62
33. 石油・石炭製品 ／ 1,039.41 ／ -2.11《FA》
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