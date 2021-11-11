

*14:30JST アイフル---急伸、上半期営業益は一転増益で通期予想を上方修正

アイフル<8515>は急伸。前日に上半期決算を発表、営業利益は99.3億円で前年同期比5.9％増益となり、第1四半期の同9.8％減から一転増益に転じた。従来予想の90億円を上回る着地にもなっている。また、通期予想は従来の237億円から241億円、前期比37.5％増に上方修正。貸倒関連費用やポイント引当金などの減少による営業費用の減少予想を反映した。順調な収益改善をポジティブに評価する動きが先行。《YN》