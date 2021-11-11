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大平洋金属　急伸、シティインデックスが大株主に浮上

2021年11月11日 14:12

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記事提供元：フィスコ


*14:12JST 大平洋金属---急伸、シティインデックスが大株主に浮上
大平洋金属<5541>は急伸。旧村上ファンド系の投資会社シティインデックスイレブンスが5.36％の株式を保有する大株主に浮上している。今後の買い増しなど需給思惑のほか、株主還元強化などへつながる可能性が意識されているもよう。また、前日に上半期決算を発表、営業利益は9.5億円、前年同期比10億円超の損益改善となっているが、こちらは先に上方修正を発表済みであり、特にインパクトはないとみられる。《YN》

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