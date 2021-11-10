

*15:41JST 東証業種別ランキング：ゴム製品が下落率トップ

ゴム製品が下落率トップ。そのほか空運業、鉄鋼、非鉄金属、卸売業なども下落。一方、パルプ・紙が上昇率トップ。そのほか海運業、その他製品、電力・ガス業、鉱業なども上昇。



業種名／現在値／前日比（％）

1. パルプ・紙 ／ 512.06 ／ 0.61

2. 海運業 ／ 819.72 ／ 0.56

3. その他製品 ／ 3,439.61 ／ 0.44

4. 電力・ガス業 ／ 320.28 ／ 0.18

5. 鉱業 ／ 280.08 ／ 0.13

6. 輸送用機器 ／ 3,427.1 ／ 0.12

7. 石油・石炭製品 ／ 1,061.81 ／ 0.07

8. 銀行業 ／ 144.71 ／ 0.06

9. 水産・農林業 ／ 478.36 ／ 0.00

10. 化学工業 ／ 2,341.33 ／ -0.15

11. 小売業 ／ 1,399.86 ／ -0.18

12. 医薬品 ／ 3,060.93 ／ -0.20

13. 情報・通信業 ／ 5,001.05 ／ -0.21

14. サービス業 ／ 3,240.27 ／ -0.38

15. その他金融業 ／ 736.88 ／ -0.47

16. 機械 ／ 2,283. ／ -0.63

17. 電気機器 ／ 3,944.81 ／ -0.69

18. ガラス・土石製品 ／ 1,189.59 ／ -0.72

19. 金属製品 ／ 1,334.42 ／ -0.73

20. 建設業 ／ 1,154.26 ／ -0.86

21. 保険業 ／ 1,101.68 ／ -0.96

22. 不動産業 ／ 1,479.13 ／ -0.96

23. 食料品 ／ 1,751.15 ／ -0.98

24. 陸運業 ／ 1,866.15 ／ -1.17

25. 繊維業 ／ 594.6 ／ -1.19

26. 倉庫・運輸関連業 ／ 1,815.42 ／ -1.20

27. 精密機器 ／ 11,303.92 ／ -1.26

28. 証券業 ／ 375.44 ／ -1.36

29. 卸売業 ／ 1,849.17 ／ -1.38

30. 非鉄金属 ／ 966.46 ／ -1.62

31. 鉄鋼 ／ 437. ／ -1.77

32. 空運業 ／ 215.53 ／ -2.50

33. ゴム製品 ／ 3,391.79 ／ -3.52《FA》