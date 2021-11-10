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東証業種別ランキング：ゴム製品が下落率トップ
*15:41JST 東証業種別ランキング：ゴム製品が下落率トップ
ゴム製品が下落率トップ。そのほか空運業、鉄鋼、非鉄金属、卸売業なども下落。一方、パルプ・紙が上昇率トップ。そのほか海運業、その他製品、電力・ガス業、鉱業なども上昇。
業種名／現在値／前日比（％）
1. パルプ・紙 ／ 512.06 ／ 0.61
2. 海運業 ／ 819.72 ／ 0.56
3. その他製品 ／ 3,439.61 ／ 0.44
4. 電力・ガス業 ／ 320.28 ／ 0.18
5. 鉱業 ／ 280.08 ／ 0.13
6. 輸送用機器 ／ 3,427.1 ／ 0.12
7. 石油・石炭製品 ／ 1,061.81 ／ 0.07
8. 銀行業 ／ 144.71 ／ 0.06
9. 水産・農林業 ／ 478.36 ／ 0.00
10. 化学工業 ／ 2,341.33 ／ -0.15
11. 小売業 ／ 1,399.86 ／ -0.18
12. 医薬品 ／ 3,060.93 ／ -0.20
13. 情報・通信業 ／ 5,001.05 ／ -0.21
14. サービス業 ／ 3,240.27 ／ -0.38
15. その他金融業 ／ 736.88 ／ -0.47
16. 機械 ／ 2,283. ／ -0.63
17. 電気機器 ／ 3,944.81 ／ -0.69
18. ガラス・土石製品 ／ 1,189.59 ／ -0.72
19. 金属製品 ／ 1,334.42 ／ -0.73
20. 建設業 ／ 1,154.26 ／ -0.86
21. 保険業 ／ 1,101.68 ／ -0.96
22. 不動産業 ／ 1,479.13 ／ -0.96
23. 食料品 ／ 1,751.15 ／ -0.98
24. 陸運業 ／ 1,866.15 ／ -1.17
25. 繊維業 ／ 594.6 ／ -1.19
26. 倉庫・運輸関連業 ／ 1,815.42 ／ -1.20
27. 精密機器 ／ 11,303.92 ／ -1.26
28. 証券業 ／ 375.44 ／ -1.36
29. 卸売業 ／ 1,849.17 ／ -1.38
30. 非鉄金属 ／ 966.46 ／ -1.62
31. 鉄鋼 ／ 437. ／ -1.77
32. 空運業 ／ 215.53 ／ -2.50
33. ゴム製品 ／ 3,391.79 ／ -3.52《FA》
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