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ディア・ライフ 東京都大田区上池台に収益不動産を取得
記事提供元：フィスコ
*14:20JST ディア・ライフ---東京都大田区上池台に収益不動産を取得
ディア・ライフ<3245>は9日、東京都大田区上池台に収益不動産(延床面積約263.99坪)を取得したと発表。
物件は、東急池上線「洗足池」「長原」駅から徒歩圏に立地し、都心の主要ビジネス、商業エリアである渋谷、品川等へ約25分圏内と交通利便性も良好。
同物件周辺には、洗足池駅から全長約400m、約80店余が軒を連ねる商店街「ファミリーロード洗足池商店街」が存し、都心へのアクセスが容易ながらも下町情緒を兼ね備えた街として栄えている。
また、同物件から徒歩5分圏内にはコンビニエンスストア・スーパーマーケット・総合病院・飲食店等の生活利便施設が充実している。
同社は、物件取得後、内外装、設備リニューアル等の機能改善やリースアップを推進することにより、安定的な収益を確保していくとしている。《ST》
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