日産自動車は業績予想の増額修正など好感され大きく出直って始まる

■世界販売台数は引き下げたが営業利益は従来予想を20%上積み

日産自動車<7201>(東1)は11月10日、大きく出直って始まり、取引開始後は6%高の626.2円(36.5円高)まで上げて7月につけた直近の高値650.0円に向けて上値を追っている。9日の17時前に第2四半期決算と通期業績予想の増額修正を発表し、好感されている。

第2四半期の連結売上高(2021年4～9月・累計)は前年同期比27.6%増加し、買う利益とも黒字に転換した。3月通期の予想は、世界販売台数を従来予想の440万台から13.6%減の380万台に引き下げたが、連結営業利益は従来予想を20.0%上回る1800億円の見通しとするなど、全体に引き上げた。親会社株主に帰属する当期純利益のは600億円から1800億円に上方修正した。(HC)(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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