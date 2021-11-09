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【M&A速報：2021/11/09（2）】センコーGHD、中四国エリアで事業展開のダイヤクリーニングを買収

2021年11月9日 16:26

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記事提供元：フィスコ


*16:26JST 【M&A速報：2021/11/09（2）】センコーGHD、中四国エリアで事業展開のダイヤクリーニングを買収
■センコーGHD<9069>、中四国エリアで衣服のクリーニング事業展開のダイヤクリーニングを買収

■FVC<8462>、京都信用金庫などと共同で総額5億円の「京信イノベーションC2号投資事業有限責任組合」を設立

■一般財団法人KIBOW、総額10億円の「KIBOW社会投資ファンド3号」を設立

■アルインコ<5933>グループ、金属金型設計製作のウエキンを買収

■米IBM、AI自律検知・応答プラットフォーム提供のReaQta社を買収　セキュリティー・ポートフォリオを拡充へ

■経営コンサル・M&AアドバイザリーのUNEARTH INTERNATIONAL、大井電気<6822>に追加出資

■日本ピラー工業<6490>、子会社を組織再編

【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《FA》

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