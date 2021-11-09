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芝浦電子　上場来高値、22年3月期の営業利益予想を上方修正、期末配当予想を130円に増額／新興市場スナップショット

2021年11月9日 09:27

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記事提供元：フィスコ


*09:27JST <6957> 芝浦電子 7270 +920
上場来高値。22年3月期の営業利益を従来予想の41.00億円から50.00億円（前期実績31.36億円）に上方修正している。オートモーティブやホームアプライアンスなどが好調に推移し、上半期の営業利益が会社計画（20.50億円）を上回る28.06億円（前年同期実績8.37億円）となったため。併せて期末配当を従来予想の100.00円から130.00円（前期末実績75.00円）に増額修正した。年間配当も同額となる。《ST》

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