芝浦電子　上場来高値、22年3月期の営業利益予想を上方修正、期末配当予想を130円に増額／新興市場スナップショット



*09:27JST <6957> 芝浦電子 7270 +920

上場来高値。22年3月期の営業利益を従来予想の41.00億円から50.00億円（前期実績31.36億円）に上方修正している。オートモーティブやホームアプライアンスなどが好調に推移し、上半期の営業利益が会社計画（20.50億円）を上回る28.06億円（前年同期実績8.37億円）となったため。併せて期末配当を従来予想の100.00円から130.00円（前期末実績75.00円）に増額修正した。年間配当も同額となる。《ST》