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ユーザベース 年初来安値、21年12月期の純利益予想を下方修正、「NewsPicks GINZA」撤退で特別損失／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*10:02JST <3966> ユーザベース 2111 -164
年初来安値。21年12月期の営業損益を従来予想の13.80億円の黒字から14.56億円の黒字（前期実績1.04億円の黒字）に上方修正する一方、純損益を6.90億円の黒字から5.00億円の黒字（同64.72億円の赤字）に下方修正している。継続課金による月次収益が順調に拡大しているものの、プロジェクト型スクールと飲食スペースの拠点「NewsPicks GINZA」の撤退に伴い、特別損失4.99億円と法人税等調整額（益）1.53億円を計上する。《ST》
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