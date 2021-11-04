

*17:32JST 4日の日本国債市場概況：債券先物は151円60銭で終了

＜円債市場＞

長期国債先物2021年12月限

寄付151円57銭 高値151円69銭 安値151円52銭 引け151円60銭

売買高総計21813枚

2年 430回 -0.105％

5年 149回 -0.090％

10年 364回 0.065％

20年 178回 0.450％

債券先物12月限は、151円57銭で取引を開始。前日NY市場での米長期金利上昇を受けて売りが先行し、151円52銭まで下げた。その後、値ごろ感からといわれる買いが優勢になったもようで、151円69銭まで上げた。現物債の取引では、全年限が買われた。

＜米国債概況＞

2年債は0.45％、10年債は1.58％、30年債は2.00％近辺で推移。

債券利回りはやや低下。（気配値）

＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は-0.18％、英国債は1.04％、オーストラリア10年債は1.82％、NZ10年債は2.58％。（気配値）



[本日の主要政治・経済イベント]

・17:55 独・10月サービス業PMI改定値（予想：52.4、速報値：52.4）

・18:00 ユーロ圏・10月サービス業PMI改定値（予想：54.7、速報値：54.7）

・18:30 英・10月建設業PMI（予想：52.0、9月：52.6）

・19:00 ユーロ圏・9月生産者物価指数（前年比予想：+15.4％、8月：+13.4％）

・21:00 英中銀が政策金利発表（政策金利は0.10％に据え置き予想）

・21:30 米・先週分新規失業保険申請件数（予想：27.5万件、前回：28.1万件）

・21:30 米・7-9月期非農業部門労働生産性速報値（前期比年率予想：-3.1％、4-6月期：+2.1％）

・21:30 米・9月貿易収支（予想：-802億ドル、8月：-733億ドル）

・21:30 カナダ・9月貿易収支（予想：+16.0億加ドル、8月：+19.4億加ドル）

・22:00 ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁イベント冒頭あいさつ

・OPECプラス閣僚級会合《KK》