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ワンプラ ストップ高、ゲーム開発・運営担当のメディアミックスプロジェクトが6日に制作発表会／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*13:28JST <4199> ワンプラ 2150 +400
ストップ高。サイバーエージェント<4751>やエイベックス<7860>傘下のエイベックス・ピクチャーズ（東京都港区）などが共同で進行しているプロジェクト「テクノロイド」のティザーサイトが公開され、制作発表会を6日に開催すると発表している。ワンダープラネットはゲーム開発・運営を担当する。テクノロイドは、アニメ・ゲーム・音楽のメディアミックスプロジェクトで、22年のゲームリリース・アニメ放送を目指している。《ST》
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