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「ジェラートピケ」と「マリオ」のコラボ商品登場！
記事提供元：ファッション ラテ
ジェラピケ『SUPER MARIO』コレクションが販売！
ルームウェアブランドgelato pique（ジェラート ピケ）と、任天堂の『スーパーマリオブラザーズ』がコラボしたルームウェアコレクションが2021年9月13日より販売中！
レディースサイズだけでなく、メンズ、ベビー、キッズ、ジュニアサイズも展開されています。
おうち時間を楽しめるかわいいアイテムが、たくさん登場してますので、ぜひチェックしてみてくださいね。
ジェラピケ×マリオ 商品ラインナップ
【レディース】 マリオ パーカ&ショートパンツ
【レディース】 ヨッシー パーカ&ショートパンツ
【レディース】 マリオ ジャガードニットSET UP
【レディース】 キノピオ ジャガードニットSET UP
【レディース】 スター 総柄ジャガードカウチン
【レディース】 テレサ 総柄ジャガードカウチン
【テレサ】キャラクタークッション
【キノピオ】キャラクタークッション
【ユニセックス】マリオ プリントTシャツ
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