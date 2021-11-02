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「ジェラートピケ」と「マリオ」のコラボ商品登場！

2021年11月2日 11:59

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記事提供元：ファッション ラテ

ジェラピケ『SUPER MARIO』コレクションが販売！

　
　ルームウェアブランドgelato pique（ジェラート ピケ）と、任天堂の『スーパーマリオブラザーズ』がコラボしたルームウェアコレクションが2021年9月13日より販売中！

　レディースサイズだけでなく、メンズ、ベビー、キッズ、ジュニアサイズも展開されています。

　おうち時間を楽しめるかわいいアイテムが、たくさん登場してますので、ぜひチェックしてみてくださいね。


ジェラピケ×マリオ 商品ラインナップ
【レディース】 マリオ パーカ&ショートパンツ
　

【レディース】 ヨッシー パーカ&ショートパンツ


　

【レディース】 マリオ ジャガードニットSET UP

　

【レディース】 ヨッシー ジャガードニットSET UP
　

【レディース】 テレサ ジャガードニットSET UP
　

【レディース】 キノピオ ジャガードニットSET UP


　
【レディース】 ヨッシー柄トップス

　

【レディース】 スター 総柄ジャガードカウチン

　

【レディース】 テレサ 総柄ジャガードカウチン


　
【ヨッシー】 キャラクターブランケット

　
【テレサ】 キャラクターブランケット

　
【スター】　キャラクターブランケット


　
【マリオ】キャラクターブランケット
　

【テレサ】キャラクタークッション

　
【ヨッシー】キャラクタークッション

　
【スター】キャラクタークッション

　

【キノピオ】キャラクタークッション

　

【ユニセックス】マリオ プリントTシャツ

　
【ユニセックス】マリオ&ルイージ プリントTシャツ


　

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