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2日の南アランド・円、売り・買い要因＆支持抵抗ライン

2021年11月2日 09:29

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記事提供元：フィスコ


*09:29JST 2日の南アランド・円、売り・買い要因＆支持抵抗ライン
○南アランド・円　（予想レンジ：7.10円-7.70円）

【買い要因】
・ウイルスワクチン開発の進展
・11月に利上げ実施の可能性
・米国の低金利政策は長期化の公算
・欧米株高

【売り要因】
・新型コロナウイルスの感染拡大懸念
・欧米株安
・中国経済の先行き不安
・政府債務の増大懸念


■支持抵抗ライン

支持抵抗ライン：南アランド・円 （終値 7.424円）
・ボリンジャー+2σ 7.937
・転換線 7.666
・基準線 7.647
・ボリンジャー20日移動平均 7.625
・HBOP 7.624
・21日移動平均 7.613
・ピボット R2 7.566
・90日移動平均 7.550
・55日移動平均 7.534
・5日移動平均 7.526
・200日移動平均 7.524
・ピボット R1 7.495
・先行スパン 1 7.492
・先行スパン 2 7.466
・ピボット P 7.436
・終値 7.424
・ピボット S1 7.365
・ボリンジャー-2σ 7.312
・ピボット S2 7.307
・LBOP 7.236


＊HBOP＝High Break Point
＊LBOP＝Low Break Point
＊日本時間6:00現在のNY終値を使用《FA》

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