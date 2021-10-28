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【M&A速報：2021/10/28（2）】ルネサスエレクトロニクス、イスラエルのアナログ半導体会社Celeno社を買収
*16:54JST 【M&A速報：2021/10/28（2）】ルネサスエレクトロニクス、イスラエルのアナログ半導体会社Celeno社を買収
■ルネサスエレクトロニクス<6723>、Wi-FiソリューションプロバイダーのイスラエルCeleno社を約359億円で買収
■ダスキン<4665>、子会社でアイスクリーム等を製造する蜂屋乳業の全株式を食肉加工販売会社等を傘下にもつバンリューに譲渡
■システムリサーチ<3771>、ソフト設計・開発・検査等のゼネラルソフトウェアを買収
■電通グループ<4324>、持ち分法適用関連会社セプテーニHD<4293>に追加出資し連結子会社化
■パイオニア、MaaS事業など展開のソニックスと資本業務提携
■アダストリア<2685>、シンガポール発のオムニチャネルファッションブランド「ラブボニート」展開のLovebonito Holdingsに出資
■HR Techサービス事業等のVARIETAS、シードラウンドで約7000万円の資金調達を実施
■アート管理サブスクサービス「美術倉庫」運営のbetween the arts、Shinwa Wise Holdings<2437>などから資金調達を実施
■宿泊チケットのECプラットフォーム「Stay by Tripi」運営のトリピ、シードラウンドで総額3800万円の資金調達を実施
■富士通<6702>、物流車両などの配車マッチングプラットフォーム展開のイスラエルAutofleet社と資本業務提携
■川崎重工業<7012>、振動機械事業を子会社のアーステクニカに事業集約
■武田薬品工業<4502>、ガンマ・デルタT細胞の特性探索に特化したGammaDelta社を買収するオプション権を行使
■日水製薬<4550>、千葉大発バイオベンチャーのセルジェンテックに追加出資 出資比率17.54％に
■中越パルプ工業<3877>子会社の三善製紙、巴川製紙所<3878>から洋紙事業の一部について営業権等を譲り受け
【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《FA》
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