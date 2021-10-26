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26日の日本国債市場概況：債券先物は151円13銭で終了
記事提供元：フィスコ
*17:43JST 26日の日本国債市場概況：債券先物は151円13銭で終了
＜円債市場＞
長期国債先物2021年12月限
寄付151円20銭 高値151円24銭 安値151円12銭 引け151円13銭
売買高総計20730枚
2年 429回 -0.110％
5年 149回 -0.060％
10年 364回 0.100％
20年 178回 0.490％
債券先物12月限は、151円20銭で取引を開始。米国の金利先高観や日本の財政拡大思惑・国債増発懸念による売りが優勢になり、151円24銭から151円12銭まで下げた。日銀の国債買い入れオペの結果は無難との見方だった。現物債の取引では、2年債、5年債、10年債が売られ、20年債が買われた。
＜米国債概況＞
2年債は0.43％、10年債は1.62％、30年債は2.07％近辺で推移。
債券利回りはほぼ横ばい。（気配値）
＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は-0.12％、英国債は1.13％、オーストラリア10年債は1.79％、NZ10年債は2.49％。（気配値）
[本日の主要政治・経済イベント]
・22:00 米・8月FHFA住宅価格指数（前月比予想：+1.5％、7月：+1.4％）
・22:00 米・8月S&PコアロジックCS20都市住宅価格指数（前年比予想：+20.00％、7月：+19.95％）
・23:00 米・9月新築住宅販売件数（予想：75.9万戸、8月：74.0万戸）
・23:00 米・10月消費者信頼感指数（予想：108.3、9月：109.3）
・23:00 米・10月リッチモンド連銀製造業指数（予想：5、9月：-3）
・02:00 米財務省・2年債入札《KK》
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