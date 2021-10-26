三相電機　大幅に反発、22年3月期の営業利益予想を上方修正、期末配当を25円に増額修正／新興市場スナップショット



*13:53JST <6518> 三相電機 1167 +137

大幅に反発。22年3月期の営業利益を従来予想の5.60億円から7.40億円（前期実績3.85億円）に上方修正している。半導体製造装置メーカーの生産増強に伴い、半導体製造装置用ポンプの販売が当初想定を上回った。工作機械業界からのモーター受注も堅調に推移し、利益を押し上げる見通し。併せて期末配当を従来予想の22.00円から25.00円（前期末実績22.00円）に増額修正した。年間配当も同額。《ST》