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ＦＲＯＮＴＥＯ　年初来高値、eディスカバリプラットフォームを「Microsoft Azure」で提供開始／新興市場スナップショット

2021年10月26日 09:26

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記事提供元：フィスコ


*09:26JST <2158> ＦＲＯＮＴＥＯ 2577 +323
年初来高値。FRONTEOのAIを活用したeディスカバリ／デジタルフォレンジックプラットフォーム「KIBIT Automator」をマイクロソフトのクラウドプラットフォーム「Microsoft Azure」上で提供開始すると発表している。これによりクライアントが米国の民事訴訟や法規制調査に巻き込まれた際やコンプライアンス違反の調査・監査が必要となった際、短期間で証拠開示制度（ディスカバリ）対応を終えることが可能となるという。《ST》

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