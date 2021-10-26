関連記事
ＦＲＯＮＴＥＯ 年初来高値、eディスカバリプラットフォームを「Microsoft Azure」で提供開始／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*09:26JST <2158> ＦＲＯＮＴＥＯ 2577 +323
年初来高値。FRONTEOのAIを活用したeディスカバリ／デジタルフォレンジックプラットフォーム「KIBIT Automator」をマイクロソフトのクラウドプラットフォーム「Microsoft Azure」上で提供開始すると発表している。これによりクライアントが米国の民事訴訟や法規制調査に巻き込まれた際やコンプライアンス違反の調査・監査が必要となった際、短期間で証拠開示制度（ディスカバリ）対応を終えることが可能となるという。《ST》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- マザーズ指数は4日続落、メルカリを中心に時価総額上位銘柄が重しに／マザーズ市況 10/25 17:11
- JASDAQ平均は反落、インフレ懸念や国政不透明感で売り優勢／JASDAQ市況 10/25 16:47
- ＪエスコムＨＤ 続伸、22年3月期第2四半期の営業利益予想を上方修正、韓国コスメが堅調／新興市場スナップショット 10/25 13:57
- ポート 大幅に3日ぶり反発、ホームセンターのカインズと業務提携契約、リフォーム領域で連携／新興市場スナップショット 10/25 13:42
- フェローテク 大幅に続伸、東海東京証券が目標株価5400円、レーティングOutperformに引き上げ／新興市場スナップショット 10/25 13:14