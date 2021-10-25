フェローテク　大幅に続伸、東海東京証券が目標株価5400円、レーティングOutperformに引き上げ／新興市場スナップショット



*13:14JST <6890> フェローテク 3650 +320

大幅に続伸。東海東京証券が目標株価を5400円（従来3000円、前営業日終値は3330円）、レーティングをOutperform（同Neutral）に引き上げ、買い材料視されている。同証券は「電子デバイス事業は5G基地局やPCR等医用検査装置用サーモモジュールが好調な上、IGBT向けDCB基板などの需要が旺盛だ」と指摘、22年3月期の営業利益予想を228億円（会社計画は200億円）、23年3月期を284億円、24年3月期を320億円に増額修正している。《ST》