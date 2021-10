英語の単語やフレーズの自然な使い方を確かめられる「YouGlish」

英語学習にYouTubeを利用している人は少なくないだろう。ただ、多くの人は単に気に入った動画を視聴しているだけではないだろうか。もちろんそれもよいのだが、今回は、そういう通常の利用の仕方とはまったく異なるYouTubeの活用法を紹介したい。

■ネイティブの発音をYouTube動画で確認できるサイト

英語を学習していて、「この単語はどう発音するのだろう?」、「このフレーズは実際の会話ではどんなふうに使われるんだろうか?」などと疑問を感じることはよくあるだろう。そういう時には、辞書を調べたり、ネットで検索したりといった方法が考えられるが、それだけでは不十分なこともあるはずだ。やはり、現実に英語ネイティブがどう話すのかを聞いて確かめるのに勝る方法はない。

そんな要望にしっかり応えてくれるのが、「YouGlish」というウェブサイトである。どんなサイトなのか知るには、実際に使ってみるのがいちばんなので、ぜひ一度アクセスしてみてほしい。「YouGlish」で検索するとトップに表示されるのですぐわかるはずだ。

サイトにアクセスしたらわかるように、トップページは、サイトロゴと検索ボックス、その下に説明文があるだけの簡素なデザインだ(自動表示の広告はあるが)。その検索ボックスに発音が気になる単語や使い方を知りたいフレーズを入力し、横の「Say it!」をクリックしてみよう。すると、その検索ワードを含んだYouTube動画が自動的に再生される。しかも、そのワードやフレーズが使われている位置からピンポイントで再生されるので、自分でサーチして探す必要はない。

表示される動画は1つだけではない。YouTubeで見つかる動画がすべてヒットするので、「次へ」ボタンをクリックすることで、次々と調べたいワードやフレーズが実際に使われている様子を確かめることができるのだ。しかも、検索ボックスの下に「All」「US」「UK」「AUS」とあるように、アメリカ英語、イギリス英語、オーストラリア英語など好みのアクセントで絞り込むこともできる(カナダやニュージーランド英語などにも対応)。動画の下には自動で字幕が表示され、検索した言葉が黄色くハイライトされるので、リスニングが苦手な人も安心だ。

■例文やイントネーションのチェックにもおすすめ

「YouGlish」が優れているのは、単語単位だけではなく、一まとまりのフレーズで検索できるところだ。単語1語だけなら辞書で間に合うが、慣用的な言い回しなどはやはり会話で実際に使われている様子を確かめたい。

たとえば、「call it a day」という表現がある。仕事などで「今日は終わりにしよう」と言いたい時に使えるフレーズだ。そこで、このフレーズを検索してみると、全体で611件(アメリカ英語463件、イギリス英語55件、オーストラリア英語7件)がヒットした(記事執筆時点)。動画を確認すると、「I think we should call it a day」など自然な会話での使用例が確かめられる。

「YouGlish」は、このようにフレーズレベルや文章レベルのチェックに力を発揮する。単語単位の発音チェックもよいが、ぜひ実践的な例文の収集やイントネーションの改善にまで活用してほしい。