10/21の強弱材料



*08:21JST 10/21

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（29255.55、+40.03）

・NYダウは上昇（35609.34、+152.03）

・シカゴ日経先物は上昇（29300、大阪比+20）

・VIX指数は低下（15.49、-0.21）

・米原油先物は上昇（83.42、+0.98）

・大型経済対策への期待

・日銀は金融緩和を長期化

・株価急落時の日銀ETF買い

弱気材料

・ナスダック総合指数は下落（15121.68、-7.41）

・1ドル114円30-40銭

・SOX指数は下落（3374.22、-7.23）

・米長期金利は上昇

・中国企業の信用不安

・コロナ流行の長期化

・総選挙中の政治空白

留意事項

・対外対内証券投資（先週）

・主要銀行貸出動向（10月）

・全国スーパーマーケット売上高（9月）

・工作機械受注（9月）

・日銀金融システムレポート

・ディスコ<6146>など決算発表

・ユーロ圏消費者信頼感指数（10月）

・欧州連合（EU）首脳会議（22日まで）

・米新規失業保険申請件数（先週）

・米フィラデルフィア連銀製造業景況指数（10月）

・米景気先行指数（9月）

・米中古住宅販売件数（9月）

・米5年インフレ連動債入札

・米インテルなど決算発表《ST》