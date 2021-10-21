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10/21の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:21JST 10/21
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（29255.55、+40.03）
・NYダウは上昇（35609.34、+152.03）
・シカゴ日経先物は上昇（29300、大阪比+20）
・VIX指数は低下（15.49、-0.21）
・米原油先物は上昇（83.42、+0.98）
・大型経済対策への期待
・日銀は金融緩和を長期化
・株価急落時の日銀ETF買い
弱気材料
・ナスダック総合指数は下落（15121.68、-7.41）
・1ドル114円30-40銭
・SOX指数は下落（3374.22、-7.23）
・米長期金利は上昇
・中国企業の信用不安
・コロナ流行の長期化
・総選挙中の政治空白
留意事項
・対外対内証券投資（先週）
・主要銀行貸出動向（10月）
・全国スーパーマーケット売上高（9月）
・工作機械受注（9月）
・日銀金融システムレポート
・ディスコ<6146>など決算発表
・ユーロ圏消費者信頼感指数（10月）
・欧州連合（EU）首脳会議（22日まで）
・米新規失業保険申請件数（先週）
・米フィラデルフィア連銀製造業景況指数（10月）
・米景気先行指数（9月）
・米中古住宅販売件数（9月）
・米5年インフレ連動債入札
・米インテルなど決算発表《ST》
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