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今日の注目スケジュール：スーパーマーケット売上高、米フィラデルフィア連銀製造業景況指数、米中古住宅販売件数など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：スーパーマーケット売上高、米フィラデルフィア連銀製造業景況指数、米中古住宅販売件数など
＜国内＞
08:50 対外・対内証券投資(先週)
14:00 チェーンストア販売統計(9月)
14:00 スーパーマーケット売上高(9月) -0.1％
15:00 工作機械受注(9月) 71.9％
＜海外＞
20:00 トルコ・中央銀行が政策金利発表 18.00％
21:30 米・新規失業保険申請件数(先週) 29.3万件
21:30 米・フィラデルフィア連銀製造業景況指数(10月) 24.0 30.7
23:00 欧・ユーロ圏消費者信頼感指数(10月) -4
23:00 米・景気先行指数(9月) 0.5％ 0.9％
23:00 米・中古住宅販売件数(9月) 605万件 588万件
米・5年インフレ連動債入札
欧・欧首脳会議(22日まで)
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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