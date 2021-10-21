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今日の注目スケジュール：スーパーマーケット売上高、米フィラデルフィア連銀製造業景況指数、米中古住宅販売件数など

2021年10月21日 06:30

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記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：スーパーマーケット売上高、米フィラデルフィア連銀製造業景況指数、米中古住宅販売件数など
＜国内＞
08:50　対外・対内証券投資(先週)
14:00　チェーンストア販売統計(9月)
14:00　スーパーマーケット売上高(9月)　　-0.1％
15:00　工作機械受注(9月)　　71.9％


＜海外＞
20:00　トルコ・中央銀行が政策金利発表　　18.00％
21:30　米・新規失業保険申請件数(先週)　　29.3万件
21:30　米・フィラデルフィア連銀製造業景況指数(10月)　24.0　30.7
23:00　欧・ユーロ圏消費者信頼感指数(10月)　　-4
23:00　米・景気先行指数(9月)　0.5％　0.9％
23:00　米・中古住宅販売件数(9月)　605万件　588万件


米・5年インフレ連動債入札

欧・欧首脳会議(22日まで)


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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