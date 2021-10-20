ウエストＨＤ　9月10日以来の上場来高値を更新



*10:16JST <1407> ウエストＨＤ 6350 +40

9月10日以来の上場来高値を更新。一時6480円まで上げ幅を広げ、9月10日につけた上場来高値6380円（分割考慮）を更新。いったんはダブルトップ形成から高値更新後はこう着感を強めているものの、良好な需給状況から物色意欲は強そうだ。強弱感は対立しそうだが、ダブルトップ水準をクリアしてくると、9月末にかけての下落分をリプレイスしたターゲットを意識しそうである。《FA》