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10/20の強弱材料

2021年10月20日 08:16

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記事提供元：フィスコ


*08:16JST 10/20
[強弱材料]

強気材料
・日経平均は上昇（29215.52、+190.06）
・NYダウは上昇（35457.31、+198.70）
・ナスダック総合指数は上昇（15129.09、+107.28）
・シカゴ日経先物は上昇（29390、大阪比+130）
・1ドル114円30-40銭
・SOX指数は上昇（3381.45、+42.68）
・VIX指数は低下（15.70、-0.61）
・米原油先物は上昇（82.44、+0.75）
・大型経済対策への期待
・日銀は金融緩和を長期化
・株価急落時の日銀ETF買い

弱気材料
・米長期金利は上昇
・中国企業の信用不安
・コロナ流行の長期化
・総選挙中の政治空白

留意事項
・貿易収支（9月）
・国債買いオペ
・コンビニエンスストア売上高（9月）
・石油製品価格（10月18日）
・訪日外国人客数（9月）
・日本証券業協会の森田会長が記者会見
・中国新築住宅価格（9月）
・中国最優遇貸出金利（10月）
・英消費者物価指数（CPI）（9月）
・英生産者物価指数（9月）
・ユーロ圏経常収支（8月）
・ユーロ圏CPI確定値（9月）
・米週間原油在庫
・米地区連銀経済報告（ベージュブック）公表
・米テスラ、IBMなど決算発表
・インドネシアは休場《ST》

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