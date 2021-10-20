10/20の強弱材料



*08:16JST 10/20

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（29215.52、+190.06）

・NYダウは上昇（35457.31、+198.70）

・ナスダック総合指数は上昇（15129.09、+107.28）

・シカゴ日経先物は上昇（29390、大阪比+130）

・1ドル114円30-40銭

・SOX指数は上昇（3381.45、+42.68）

・VIX指数は低下（15.70、-0.61）

・米原油先物は上昇（82.44、+0.75）

・大型経済対策への期待

・日銀は金融緩和を長期化

・株価急落時の日銀ETF買い

弱気材料

・米長期金利は上昇

・中国企業の信用不安

・コロナ流行の長期化

・総選挙中の政治空白

留意事項

・貿易収支（9月）

・国債買いオペ

・コンビニエンスストア売上高（9月）

・石油製品価格（10月18日）

・訪日外国人客数（9月）

・日本証券業協会の森田会長が記者会見

・中国新築住宅価格（9月）

・中国最優遇貸出金利（10月）

・英消費者物価指数（CPI）（9月）

・英生産者物価指数（9月）

・ユーロ圏経常収支（8月）

・ユーロ圏CPI確定値（9月）

・米週間原油在庫

・米地区連銀経済報告（ベージュブック）公表

・米テスラ、IBMなど決算発表

・インドネシアは休場《ST》