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今日の注目スケジュール：貿易収支、中新築住宅価格、ユーロ圏CPIなど

2021年10月20日 06:30

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記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：貿易収支、中新築住宅価格、ユーロ圏CPIなど
＜国内＞
08:50　貿易収支(9月)　-5019億円　-6354億円
08:50　輸出(9月)　10.0％　26.2％
08:50　輸入(9月)　34.4％　44.7％
10:10　国債買い入れオペ(残存1-3年、残存3-5年、残存5-10年、残存25年超)(日本銀行)
14:00　コンビニエンスストア統計調査月報(9月)
14:30　日本証券業協会の森田会長が定例会見


＜海外＞
10:30　中・新築住宅価格(9月)　　0.16％
10:30　中・1年物貸出金利(10月)　3.85％　3.85％
10:30　中・5年物貸出金利(10月)　4.65％　4.65％
15:00　英・消費者物価コア指数(9月)　　3.1％
15:00　英・生産者物価産出指数(9月)　　5.9％
17:00　南ア・消費者物価指数(9月)　　4.9％
17:00　欧・ユーロ圏経常収支(8月)　　216億ユーロ
18:00　欧・ユーロ圏CPI(9月)　　3.0％
21:30　加・消費者物価指数(9月)　　4.1％


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注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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