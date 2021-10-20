関連記事
今日の注目スケジュール：貿易収支、中新築住宅価格、ユーロ圏CPIなど
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：貿易収支、中新築住宅価格、ユーロ圏CPIなど
＜国内＞
08:50 貿易収支(9月) -5019億円 -6354億円
08:50 輸出(9月) 10.0％ 26.2％
08:50 輸入(9月) 34.4％ 44.7％
10:10 国債買い入れオペ(残存1-3年、残存3-5年、残存5-10年、残存25年超)(日本銀行)
14:00 コンビニエンスストア統計調査月報(9月)
14:30 日本証券業協会の森田会長が定例会見
＜海外＞
10:30 中・新築住宅価格(9月) 0.16％
10:30 中・1年物貸出金利(10月) 3.85％ 3.85％
10:30 中・5年物貸出金利(10月) 4.65％ 4.65％
15:00 英・消費者物価コア指数(9月) 3.1％
15:00 英・生産者物価産出指数(9月) 5.9％
17:00 南ア・消費者物価指数(9月) 4.9％
17:00 欧・ユーロ圏経常収支(8月) 216億ユーロ
18:00 欧・ユーロ圏CPI(9月) 3.0％
21:30 加・消費者物価指数(9月) 4.1％
米・地区連銀経済報告(ベージュブック)公表
米・地区連銀(シカゴ、アトランタ、セントルイス、ミネアポリス)総裁が人種差別関連オンラインイベントに参加
米・20年債入札
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- 10/19の強弱材料 10/19 08:22
- 今日の注目スケジュール：衆院選公示、米住宅着工件数、中全国人民代表大会(全人代)常務委員会など 10/19 06:30
- 10/18の強弱材料 10/18 08:29
- 今日の注目スケジュール：中GDP、中鉱工業生産、米NAHB住宅市場指数など 10/18 06:30
- 10/15の強弱材料 10/15 08:40