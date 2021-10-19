

*16:49JST 日本システムウエア---財務会計・人事給与パッケージ「SuperStream-NX」の提供開始

日本システムウエア<9739>は18日、スーパーストリームが提供する財務会計・人事給与 パッケージ「SuperStream-NX」のソリューションパートナー契約を締結し、提供を開始した。

SuperStream-NXは、企業の財務会計・人事給与等のバックオフィスの中核業務の最適化を実現する経営基盤ソリューション。企業が抱える、管理会計情報の管理と分析強化、経理業務から経営管理支援業務への変革、周辺業務システムとのシームレスな連携による業務効率化、最適な人員配置に向けた人事情報管理などの課題を解決する。

同社は、販売・製造・流通部門向けにソリューションを提供してきたノウハウを生かし、SuperStream-NX導入支援による経理や人事などの現場における身近な課題解決、顧客のニーズに合わせて各種ソリューションとSuperStream-NXを連携して提案し、業務効率化と生産性向上を実現するDX経営基盤の構築を強力にサポートする方針。《ST》