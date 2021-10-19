関連記事
10/19の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:22JST 10/19
[強弱材料]
強気材料
・ナスダック総合指数は上昇（15021.81、+124.47）
・シカゴ日経先物は上昇（29090、大阪比+180）
・1ドル114円30-40銭
・SOX指数は上昇（3338.78、+24.37）
・大型経済対策への期待
・日銀は金融緩和を長期化
・株価急落時の日銀ETF買い
弱気材料
・日経平均は下落（29025.46、-43.17）
・NYダウは下落（35258.61、-36.15）
・VIX指数は上昇（16.31、+0.01）
・米原油先物は下落（81.69、-0.04）
・米長期金利は上昇
・中国企業の信用不安
・コロナ流行の長期化
・次期総選挙までの政治空白
留意事項
・衆院選公示
・家電IT見本市「CEATEC（シーテック）」がオンラインで開幕（22日まで）
・中国全国人民代表大会（全人代）常務委員会（23日まで）
・米住宅着工件数（9月）
・米住宅建設許可件数（9月）《ST》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- 今日の注目スケジュール：衆院選公示、米住宅着工件数、中全国人民代表大会(全人代)常務委員会など 10/19 06:30
- 10/18の強弱材料 10/18 08:29
- 今日の注目スケジュール：中GDP、中鉱工業生産、米NAHB住宅市場指数など 10/18 06:30
- 10/15の強弱材料 10/15 08:40
- 今日の注目スケジュール：ユーロ圏新車販売台数、米ニューヨーク連銀製造業景気指数、米小売売上高など 10/15 06:30