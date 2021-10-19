10/19の強弱材料



*08:22JST 10/19

[強弱材料]

強気材料

・ナスダック総合指数は上昇（15021.81、+124.47）

・シカゴ日経先物は上昇（29090、大阪比+180）

・1ドル114円30-40銭

・SOX指数は上昇（3338.78、+24.37）

・大型経済対策への期待

・日銀は金融緩和を長期化

・株価急落時の日銀ETF買い

弱気材料

・日経平均は下落（29025.46、-43.17）

・NYダウは下落（35258.61、-36.15）

・VIX指数は上昇（16.31、+0.01）

・米原油先物は下落（81.69、-0.04）

・米長期金利は上昇

・中国企業の信用不安

・コロナ流行の長期化

・次期総選挙までの政治空白

留意事項

・衆院選公示

・家電IT見本市「CEATEC（シーテック）」がオンラインで開幕（22日まで）

・中国全国人民代表大会（全人代）常務委員会（23日まで）

・米住宅着工件数（9月）

・米住宅建設許可件数（9月）《ST》