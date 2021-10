ホテル「W大阪」初のクリスマスケーキ、ヴィーガンムースやピエール・エルメ・パリの限定ケーキ

マリオット・インターナショナルが展開するラグジュアリー・ライフスタイルホテル「W大阪」は、2021年10月18日(月)より2021年のクリスマスケーキの予約販売をスタートする。

■ホテル「W大阪」開業以来初のクリスマスケーキ

開業以来初のフェスティブシーズンを迎える、日本初のWホテル「W大阪」。記念すべきそのファーストイヤーは「ライト・イット・アップ(Light it up)」をテーマに掲げ、フェスティブシーズンの輝きがより一層増すような、華やかなプロモーションとクリスマスケーキを提案する。

■ニューノーマルなヴィーガンケーキ「ヴィーガンムース - Merry it up ‐」

全3種類が展開されるクリスマスケーキの中で特に注目したいのは、動物性食品を一切使用していないヴィーガンケーキ「ヴィーガンムース - Merry it up ‐」。口溶けの良いチョコレートムースに、フランボワーズをはじめとする華やかな香りのフルーツのジュレとクリーム、濃厚なブラウニーを合わせた一品で、しっかりとした味わいながら余韻は軽く、食感の変化も楽しめるニューノーマルなクリスマスケーキだ。

■ピエール・エルメ・パリによる「ザ クリスマス ボックス –by PIERRE HERMÉ PARIS -」

また、ピエール・エルメ・パリが「W大阪」のために考案した限定ケーキ「ザ クリスマス ボックス –by PIERRE HERMÉ PARIS -」も見逃せない一品。赤いフルーツとレモンを使ったケーキ「エラ(Ella)」を着想源に、レモンとオリーブオイルのビスキュイ、レモン風味のムースリーヌ、酸味のあるフリュイルージュのコンポートで爽やかな味わいに仕上げている。

■商品情報

W大阪 2021年クリスマスケーキ

予約期間:2021年10月18日(月)~12月15日(水)

受渡期間:2021年12月23日(木)~12月25日(土)

価格:

・「ヴィーガンムース - Merry it up ‐」5,600円/直径14cm

・「フロマージュムース ‐ Let it snow ‐」5,400円/直径12cm

・「ザ クリスマス ボックス – by PIERRE HERMÉ PARIS -」6,000円/9cm×9cm×8.5cm

【予約・問い合わせ先】

TEL:06-6484-5812(レストラン予約)