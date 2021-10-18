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【市場反応】米10月NAHB住宅市場指数、予想外に上昇、ドル買い強まる
記事提供元：フィスコ
*23:17JST 【市場反応】米10月NAHB住宅市場指数、予想外に上昇、ドル買い強まる
全米住宅産業協会（NAHB）が発表した10月NAHB住宅市場指数は80と、9月76から低下予想に反して上昇し7月来で最高となった。
良好な結果を受けてドル買いた強まった。ドル・円は114円台前半でのもみ合い。ユーロ・ドルは1.1613ドルの高値から1.1596ドルへ反落した。
【経済指標】
・米・10月NAHB住宅市場指数：80（予想：75、9月：76）《KY》
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