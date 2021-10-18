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18日の日本国債市場概況：債券先物は151円28銭で終了
記事提供元：フィスコ
*17:41JST 18日の日本国債市場概況：債券先物は151円28銭で終了
＜円債市場＞
長期国債先物2021年12月限
寄付151円34銭 高値151円35銭 安値151円26銭 引け151円28銭
売買高総計18204枚
2年 429回 -0.120％
5年 149回 -0.075％
10年 364回 0.090％
20年 177回 0.475％
債券先物12月限は、151円34銭で取引を開始。前週末NY市場からの米長期金利の上昇が続いたほか、明日の財務省の20年債入札への警戒感もあって売りが優勢になり、151円35銭から151円26銭まで下げた。現物債の取引では、全年限が売られた。
＜米国債概況＞
2年債は0.43％、10年債は1.60％、30年債は2.05％近辺で推移。
債券利回りは上昇。（気配値）
＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は-0.12％、英国債は1.16％、オーストラリア10年債は1.73％、NZ10年債は2.39％。（気配値）
[本日の主要政治・経済イベント]
・22:15 米・9月鉱工業生産（前月比予想：+0.2％、8月：+0.4％）
・22:15 米・9月設備稼働率（予想：76.5％、8月：76.4％）
・23:00 米・10月NAHB住宅市場指数（予想：75、9月：76）
・05:00 米・8月対米証券投資収支(ネット長期有価証券)（7月：+20億ドル）《KK》
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