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NY外為：ドル底堅い展開、FRBの速やかなテーパリング開始の思惑根強い

2021年10月16日 02:25

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記事提供元：フィスコ


*02:25JST NY外為：ドル底堅い展開、FRBの速やかなテーパリング開始の思惑根強い
NY外為市場でドルは底堅い展開となった。ドル・円は114円台を維持。ユーロ・ドルは1.15ドル台後半でのもみ合いが続き、戻りが鈍い。米連邦準備制度理事会（FRB）が早くて11月の連邦公開市場委員会（FOMC）で資産購入縮小を開始するとの見方が根強く金利先高感がドルを支援。

良好な9月小売売上高も手伝い、10年債利回りは1.57％まで上昇した。《KY》

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