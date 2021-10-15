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リックソフト 大幅に続伸、22年2月期第2四半期の営業利益22.8％増、減益だった第1四半期から好転／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*14:28JST <4429> リックソフト 2109 +304
大幅に続伸。22年2月期第2四半期累計（21年3-8月）の営業利益を前年同期比22.8％増の1.60億円と発表している。第1四半期（12.1％減の0.79億円）と比較して増益に転じたことが投資家から好感されているようだ。第2四半期には、NTTコミュニケーションズ（東京都千代田区）の次世代インターコネクトサービスとのサービス連携などを開始している。通期予想は前期比31.3％減の4.13億円で据え置いた。《ST》
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