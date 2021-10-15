

*07:36JST NY金：小幅高で1797.90ドル、株高を意識して上げ渋る

NY金先物12月限は、小幅高（COMEX金12月限終値：1797.90 ↑3.20）。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物12月限は、前営業日比+3.20ドルの1797.90ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは1787.60ドル-1801.90ドル。アジア市場で1787.60ドルまで下げたが、ドル高は一服したことから、押し目買いが観測されており、ロンドン市場で1801.90ドルまで買われた。ニューヨーク市場では株高を意識して上げ渋り、通常取引終了後の時間外取引では1800ドルを挟んだ水準で推移した。《FA》