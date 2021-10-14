Ｅｎｊｉｎ　大幅に3日続落、22年5月期第1四半期の営業利益94.9％増も材料出尽くし／新興市場スナップショット

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大幅に3日続落。22年5月期第1四半期（21年6-8月）の営業利益を2.07億円と発表している。決算説明補足資料によると、前年同期比94.9％増。法人・経営者向け、医療機関・医師向けのPR支援サービスが伸長し、利益が拡大した。通期予想は前期比53.5％増の9.32億円で据え置いた。進捗率は22.2％にとどまっており、物足りなさから材料出尽くし感が広がっているようだ。《ST》