関連記事
Ｅｎｊｉｎ 大幅に3日続落、22年5月期第1四半期の営業利益94.9％増も材料出尽くし／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*13:06JST <7370> Ｅｎｊｉｎ 2964 -506
大幅に3日続落。22年5月期第1四半期（21年6-8月）の営業利益を2.07億円と発表している。決算説明補足資料によると、前年同期比94.9％増。法人・経営者向け、医療機関・医師向けのPR支援サービスが伸長し、利益が拡大した。通期予想は前期比53.5％増の9.32億円で据え置いた。進捗率は22.2％にとどまっており、物足りなさから材料出尽くし感が広がっているようだ。《ST》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- チームスピリット 大幅に反発、22年8月期の営業損益予想は赤字転落も投資拡大評価と下げ過ぎ感で買い戻し／新興市場スナップショット 10/14 12:52
- ロボペイ 大幅に反発、定期請求に関する特許取得、請求から入金消込までの業務自動化／新興市場スナップショット 10/14 11:17
- アイドマＨＤ 大幅に4日ぶり反発、11月30日を基準日に1対2の株式分割（訂正）／新興市場スナップショット 10/14 10:02
- ハーモニック 大幅に4日ぶり反発、有明工場に65億円の設備投資、生産能力を月産7万台引き上げ／新興市場スナップショット 10/14 09:35
- マザーズ指数は続落、時価総額上位を売り、直近ＩＰＯ銘柄物色の流れ、値上がり率トップはリベロ／マザーズ市況 10/13 17:04