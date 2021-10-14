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ロボペイ 大幅に反発、定期請求に関する特許取得、請求から入金消込までの業務自動化／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*11:17JST <4374> ロボペイ 3740 +380
大幅に反発。毎月の請求から入金消込までの一連の業務を自動で行う「定期請求（システム、方法、プログラム）」に関する特許を取得したと発表している。ROBOT PAYMENTは請求・集金・消込・催促などの作業を全て自動化し、請求業務の削減を実現するクラウドサービス「請求管理ロボ」を提供している。定期請求に関する一連の自動化の仕組みが他社にない独自の内容であるとして特許が認められたという。《ST》
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