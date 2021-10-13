関連記事
今日の注目スケジュール：コア機械受注、ユーロ圏鉱工業生産指数、米消費者物価コア指数など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：コア機械受注、ユーロ圏鉱工業生産指数、米消費者物価コア指数など
＜国内＞
08:50 コア機械受注(8月) 1.5％ 0.9％
08:50 マネーストック(9月)
10:10 国債買い入れオペ(残存1-3年、残存5-10年)(日本銀行)
＜海外＞
15:00 独・CPI(9月) 0％ 0％
15:00 英・GDP(8月) 0.4％ 0.1％
15:00 英・鉱工業生産指数(8月) 0.2％ 1.2％
15:00 英・商品貿易収支(8月) -127.06億ポンド
18:00 欧・ユーロ圏鉱工業生産指数(8月) -1.5％ 1.5％
21:30 米・消費者物価コア指数(9月) 4.0％ 4.0％
中・貿易収支(9月) 472.3億ドル 583.3億ドル
米・連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨(9月21-22日会合分)
米・クオールズ氏が連邦準備制度理事会(FRB)副議長(銀行監督担当)としての任期終了
米・G20財務相・中央銀行総裁会議
石油輸出国機構(OPEC)月報
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- 10/12の強弱材料 10/12 08:27
- 今日の注目スケジュール：国内企業物価指数、英失業率、米JOLT求人件数など 10/12 06:30
- 10/11の強弱材料 10/11 08:39
- 今日の注目スケジュール：工作機械受注、ブ貿易収支、米国際通貨基金(IMF)・世界銀行の年次総会など 10/11 06:30
- 10/8の強弱材料 10/ 8 08:24