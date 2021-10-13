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今日の注目スケジュール：コア機械受注、ユーロ圏鉱工業生産指数、米消費者物価コア指数など

2021年10月13日 06:30

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記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：コア機械受注、ユーロ圏鉱工業生産指数、米消費者物価コア指数など
＜国内＞
08:50　コア機械受注(8月)　1.5％　0.9％
08:50　マネーストック(9月)
10:10　国債買い入れオペ(残存1-3年、残存5-10年)(日本銀行)


＜海外＞
15:00　独・CPI(9月)　0％　0％
15:00　英・GDP(8月)　0.4％　0.1％
15:00　英・鉱工業生産指数(8月)　0.2％　1.2％
15:00　英・商品貿易収支(8月)　　-127.06億ポンド
18:00　欧・ユーロ圏鉱工業生産指数(8月)　-1.5％　1.5％
21:30　米・消費者物価コア指数(9月)　4.0％　4.0％


中・貿易収支(9月)　472.3億ドル　583.3億ドル

米・連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨(9月21-22日会合分)

米・クオールズ氏が連邦準備制度理事会(FRB)副議長(銀行監督担当)としての任期終了

米・G20財務相・中央銀行総裁会議

石油輸出国機構(OPEC)月報


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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