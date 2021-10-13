

*02:25JST NY外為：ドル・円伸び悩む、米10年債入札は好調、10年債利回りは再び1.6％割れ

米財務省は380億ドル規模の10年債入札を実施した。結果で最高落札利回りは1.584％。事前の1.59％を下回った。応札倍率は2.58倍と、過去6回入札平均の2.5％を上回り需要は強かった。外国中銀を含む間接入札者の落札比率は71.1％と、過去6回入札平均の66.6％を上回った。



米国債相場は低調な3年債入札結果でいったん売られたが、10年債入札結果が好調で売りが一服。10年債利回りは再び1.6％を割り込み1.59％まで低下した。ドル・円は113円65−70銭で伸び悩み。ユーロ・ドルは売りが継続し、1.1550ドルから1.1525ドルまで下落した。《KY》