

*21:46JST NY外為：ドル・円113.79円まで上昇、心理的節目114円試す展開

NY外為市場でドル・円は続伸した。特に米主要経済指標の発表はない中、日米金利差拡大観測やリスク選好の円売りに113円40銭から113円79銭まで上昇し、心理的節目である114円を試す展開となっている。ユーロ・円は131円00銭から131円25銭まで上昇し、7月6日来の高値を更新。

米10年債利回りは1.61％で小動き。ダウ先物は50ドル高前後で推移した。《KY》