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ユークス　大幅に3日続伸、アメコミのオンラインカードゲーム「DCデュアルフォース」製作発表／新興市場スナップショット

2021年10月12日 13:20

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記事提供元：フィスコ


*13:20JST <4334> ユークス 454 +24
大幅に3日続伸。アメリカン・コミックスのキャラクターをテーマにしたオンライン・トレーディングカードゲーム「DCデュアルフォース」の製作発表を行ったと午前11時に発表している。世界的な人気を誇るDCコミックスのスーパーヒーローや悪役が登場する。22年秋の配信を予定しているという。ゲームは基本無料で、PCや家庭用ゲーム機、スマートフォンに対応するとしている。《TY》

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