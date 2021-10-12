ユークス　大幅に3日続伸、アメコミのオンラインカードゲーム「DCデュアルフォース」製作発表／新興市場スナップショット

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大幅に3日続伸。アメリカン・コミックスのキャラクターをテーマにしたオンライン・トレーディングカードゲーム「DCデュアルフォース」の製作発表を行ったと午前11時に発表している。世界的な人気を誇るDCコミックスのスーパーヒーローや悪役が登場する。22年秋の配信を予定しているという。ゲームは基本無料で、PCや家庭用ゲーム機、スマートフォンに対応するとしている。《TY》