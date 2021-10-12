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ＷＡＣＵＬ　上場来安値、22年2月期第2四半期累計の営業利益0.81億円、四半期別の利益減少を嫌気／新興市場スナップショット

2021年10月12日 12:44

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記事提供元：フィスコ


*12:44JST <4173> ＷＡＣＵＬ 1719 -400
上場来安値。22年2月期第2四半期累計（21年3-8月）の営業利益を0.81億円と発表している。決算説明会資料によると、前年同期比305.7％増。顧客企業に対してDXマーケティングによる売上最大化やコスト削減の支援を進めたことが寄与した。通期予想は前期比220.7％増の2.29億円を維持した。ただ、四半期別の利益が第1四半期の0.68億円から第2四半期は0.13億円に減少したことが嫌気され、売りに押されているようだ。《TY》

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