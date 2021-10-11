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11日の日本国債市場概況：債券先物は151円20銭で終了
記事提供元：フィスコ
*17:37JST 11日の日本国債市場概況：債券先物は151円20銭で終了
＜円債市場＞
長期国債先物2021年12月限
寄付151円27銭 高値151円30銭 安値151円18銭 引け151円20銭
売買高総計16460枚
2年 429回 -0.115％
5年 148回 -0.085％
10年 364回 0.085％
20年 177回 0.470％
債券先物12月限は、151円27銭で取引を開始。前週末NY市場で米長期金利が一段と上昇したことや、本日の日本株高・円安進行を受けて売りが優勢になり、151円30銭から151円18銭まで下げた。現物債の取引では、2年債と5年債が買われ、10年債と20年債が売られた。
＜米国債概況＞
休場。
＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は-0.14％、英国債は1.20％、オーストラリア10年債は1.71％、NZ10年債は2.17％。（気配値）
[本日の主要政治・経済イベント]
・21:00 レーン欧州中央銀行(ECB)理事開会あいさつ（金融政策に関するECB会議）
・米国コロンバスデー祝日（株式、為替、商品は通常取引。債券は休場）《KK》
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