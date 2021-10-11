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ミクロン精密 大幅に3日ぶり反落、22年8月期営業利益予想は29.9％増も材料出尽くし、21年8月期は減益／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*14:14JST <6159> ミクロン精密 1065 -65
大幅に3日ぶり反落。22年8月期の営業利益予想を前期比29.9％増の3.76億円と発表しているが、材料出尽くし感から売られているようだ。生産効率の向上や高付加価値製品の開発に取り組み、収益の確保に努める。年間配当予想は7.00円（前期は記念配当2.00円含む8.00円）とした。21年8月期の営業利益は50.3％減の2.89億円で着地した。新型コロナウイルス感染拡大の影響で営業活動が一部制限されたことなどが響いた。《ST》
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