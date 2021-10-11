

*13:27JST 明治海<9115>が引き続きランクイン、子会社の固定資産譲渡を発表

明治海<9115>が引き続きランクイン（13時23分時点）。急伸。連結子会社の固定資産の譲渡を発表している。船隊の近代化及び船隊整備計画の一環としてオランダ王国に保有船舶を売却する。帳簿価額21,373千ドルに対して譲渡価額は44,085千ドルとなり、売却益見込み額は約23億円、親会社純利益に約10億円の影響が見込めるようだ。配当計画などへの増額修正などを思惑視する動きに。なお、本日は大手海運株が総じて大きく反発していることも追い風に。

出来高変化率上位 [10月11日 13:23 現在]（直近5日平均出来高比較）コード 銘柄 出来高 5日平均出来高 出来高変化比率 株価変化率6335 東京機 1471400 158920 825.87% +23.242624 iFE225 206621 38100 442.31% +1.607072 インティメート 679200 128820 427.25% +10.947126 タンゴヤ 77000 15140 408.59% +10.216620* 宮越ＨＤ 747700 171480 336.03% +0.917715 長野計器 423300 103280 309.86% +6.662620 IS米国債1-3年ETF 102869 25412.2 304.80% +0.692635 野村米ESG 3380 910 271.43% +0.172621* IS米国債20年ヘッジ有 169689 46846.6 262.22% -0.641541 純プラ信 107192 29814 259.54% +4.242514 aa 309210 86062 259.29% -0.134443 Ｓａｎｓａｎ 809900 232240 248.73% +14.355358 イソライト 464200 138680 234.73% +5.227456 松田産業 152900 46660 227.69% +8.306264 マルマエ 919800 287640 219.77% -1.273408 サカイオーベ 29300 9620 204.57% +0.137085 カーブス 768800 267820 187.06% +8.906205 ＯＫＫ 581200 203520 185.57% +6.864427 ＥｄｕＬａｂ 306300 110880 176.24% +12.171474* ＯｎｅＥＴＦ日経 1751 641.4 173.00% +1.286837 京写 191500 70860 170.25% +11.272437 Shinwa 437200 164440 165.87% -1.304571* ナノキャリア 1718000 782620 119.52% +6.789115 明治海 1392300 636180 118.85% +7.277044 ピアラ 99200 46720 112.33% -0.781882* 東亜道 47400 22340 112.18% +5.157608 エスケイ 132900 71960 84.69% +3.067191* イントラスト 137300 76300 79.95% +3.948008 ４℃ＨＤ 134700 79540 69.35% -1.642987* タスキ 87800 53160 65.16% +3.78

（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《YN》