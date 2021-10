アマン初のペストリーショップ「ラ・パティスリー by アマン東京」シェフこだわりの贅沢スイーツ

アマン東京が2021年10月1日(金)、アマングループ初となるペストリーショップ「ラ・パティスリー by アマン東京」を、大手町タワー「OOTEMORI」地下2階にオープン。

■アマン東京にグループ初のペストリーショップが誕生

2014年のホテル開業時よりペストリー部門を牽引し、「ザ・ラウンジ by アマン」のアフタヌーンティーや「ザ・カフェ by アマン」の季節のデザートなど、ギフトアイテムを含むホテル内すべてのペストリーを監修しているエグゼクティブペストリーシェフ・宮川佳久。「ラ・パティスリー by アマン東京」では、海外のアマンのペストリー部門の立ち上げや指導も行う宮川が手がける、こだわりのスイーツとパンが楽しめる。

■シェフこだわりの生菓子やケーキ、パン

中でも特に注目したいのが、旬のフルーツをふんだんに使った季節の生菓子。和菓子のように奥深く控えめな甘さの熊本産和栗を大粒とペーストで使ったモンブラン、国産の洋梨とその煮汁をムースに仕立てたシャルロットポワールなど、食材の美味しさを余すことなく引き出した贅沢な味わいが楽しめるメニューが揃う。

このほか、宮川のシグネチャーとも言える、オリジナルブレンドのカカオを使ったクラシックショコラ、誕生日や記念日などのお祝い毎に最適な4種のホールケーキ、朝食系からハード系まで種類豊富なパンなど、可能な限り国産、かつ最良の素材を使った商品の数々が用意されている。

■店舗情報

「ラ・パティスリー by アマン東京」

オープン日:2021年10月1日(金)

営業時間:月-金 7:00〜20:00、土・日・祝日 10:00〜19:00

住所:東京都千代田区大手町1-5-6 大手町タワー OOTEMORI 地下2階

面積:111.92㎡(店舗部分:41.41㎡)

価格帯:

・生菓子 プチガトー(10種)780円~

・ホールケーキ(4種)4,536円~

・パン、クロワッサン 300円~

・サンドイッチ 1,100円~

※キャッシュレス決済のみ。

【問い合わせ先】

アマン東京レストラン予約

TEL:03-5224-3339(10:00〜19:00)