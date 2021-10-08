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今日の注目スケジュール：家計支出、実質賃金総額、貿易収支など

2021年10月8日 06:30

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記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：家計支出、実質賃金総額、貿易収支など
＜国内＞
08:30　家計支出(8月)　-1.2％　0.7％
08:30　毎月勤労統計-現金給与総額(8月)　0.3％　0.6％
08:30　実質賃金総額(8月)　0.4％　0.3％
08:50　貿易収支(8月)　-3750億円　6223億円
08:50　BOP経常収支調整(8月)　1兆1621億円　1兆4134億円
08:50　国際収支(経常収支)(8月)　1兆4860億円　1兆9108億円
10:10　国債買い入れオペ(残存1-3年、残存3-5年、残存5-10年)(日本銀行)
13:30　倒産件数(9月)　　-30.13％


日本エコシステムが東証2部・名証2部に新規上場(公開価格:2120円)


＜海外＞
10:45　中・財新サービス業PMI(9月)　49.2　46.7
10:45　中・財新総合PMI(9月)　　47.2
13:30　印・インド準備銀行（中央銀行）が政策金利発表　4.00％　4.00％
13:30　印・RBI現金準備率　4.00％　4.00％
15:00　独・貿易収支(8月)　150億ユーロ　181億ユーロ
15:00　独・経常収支(8月)　　176億ユーロ
20:00　ブ・FGV消費者物価指数(IPC-S)(10月7日まで1カ月)
21:00　ブ・IBGEインフレ率IPCAI(9月)　1.12％　0.87％
21:30　加・失業率(9月)　　7.1％
21:30　米・非農業部門雇用者数(9月)　50.0万人　23.5万人
21:30　米・失業率(9月)　5.1％　5.2％
21:30　米・平均時給(9月)　4.6％　4.3％
23:00　米・卸売在庫(8月)　　1.2％


米・ダラス連銀総裁が退任

チェコ・総選挙(9日まで)


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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