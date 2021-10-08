

*06:30JST 今日の注目スケジュール：家計支出、実質賃金総額、貿易収支など

＜国内＞

08:30 家計支出(8月) -1.2％ 0.7％

08:30 毎月勤労統計-現金給与総額(8月) 0.3％ 0.6％

08:30 実質賃金総額(8月) 0.4％ 0.3％

08:50 貿易収支(8月) -3750億円 6223億円

08:50 BOP経常収支調整(8月) 1兆1621億円 1兆4134億円

08:50 国際収支(経常収支)(8月) 1兆4860億円 1兆9108億円

10:10 国債買い入れオペ(残存1-3年、残存3-5年、残存5-10年)(日本銀行)

13:30 倒産件数(9月) -30.13％



日本エコシステムが東証2部・名証2部に新規上場(公開価格:2120円)



＜海外＞

10:45 中・財新サービス業PMI(9月) 49.2 46.7

10:45 中・財新総合PMI(9月) 47.2

13:30 印・インド準備銀行（中央銀行）が政策金利発表 4.00％ 4.00％

13:30 印・RBI現金準備率 4.00％ 4.00％

15:00 独・貿易収支(8月) 150億ユーロ 181億ユーロ

15:00 独・経常収支(8月) 176億ユーロ

20:00 ブ・FGV消費者物価指数(IPC-S)(10月7日まで1カ月)

21:00 ブ・IBGEインフレ率IPCAI(9月) 1.12％ 0.87％

21:30 加・失業率(9月) 7.1％

21:30 米・非農業部門雇用者数(9月) 50.0万人 23.5万人

21:30 米・失業率(9月) 5.1％ 5.2％

21:30 米・平均時給(9月) 4.6％ 4.3％

23:00 米・卸売在庫(8月) 1.2％



米・ダラス連銀総裁が退任

チェコ・総選挙(9日まで)



注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》