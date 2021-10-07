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10/7の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:33JST 10/7
[強弱材料]
強気材料
・NYダウは上昇（34416.99、+102.32）
・ナスダック総合指数は上昇（14501.91、+68.08）
・シカゴ日経先物は上昇（27730、大阪比+320）
・SOX指数は上昇（3238.79、+11.54）
・VIX指数は低下（21.00、-0.30）
・米長期金利は低下
・大型経済対策への期待
・日銀は金融緩和を長期化
・株価急落時の日銀ETF買い
弱気材料
・日経平均は下落（27528.87、-293.25）
・1ドル111円40-50銭
・米原油先物は下落（77.43、-1.50）
・中国企業の信用不安
・コロナ流行の長期化
・次期総選挙までの政治空白
留意事項
・10月限オプション最終売買日
・貿易統計（9月上中旬）
・対外対内証券投資（先週）
・日銀営業毎旬報告（9月30日現在）
・東京オフィス空室率（9月）
・景気動向指数（8月）
・黒田総裁が日銀支店長会議であいさつ
・日銀が地域経済報告（さくらリポート）（10月）公表
・ワンキャリアが新規上場
・セブン&アイ、ローソンなど決算発表
・スイス失業率（9月）
・独鉱工業生産指数（8月）
・米新規失業保険申請件数（先週）
・米消費者信用残高（8月）
・世界貿易機関（WTO）が一般理事会（8日まで）
・ノーベル文学賞発表
・中国は休場《ST》
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