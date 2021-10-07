

*08:33JST 10/7

[強弱材料]

強気材料

・NYダウは上昇（34416.99、+102.32）

・ナスダック総合指数は上昇（14501.91、+68.08）

・シカゴ日経先物は上昇（27730、大阪比+320）

・SOX指数は上昇（3238.79、+11.54）

・VIX指数は低下（21.00、-0.30）

・米長期金利は低下

・大型経済対策への期待

・日銀は金融緩和を長期化

・株価急落時の日銀ETF買い

弱気材料

・日経平均は下落（27528.87、-293.25）

・1ドル111円40-50銭

・米原油先物は下落（77.43、-1.50）

・中国企業の信用不安

・コロナ流行の長期化

・次期総選挙までの政治空白

留意事項

・10月限オプション最終売買日

・貿易統計（9月上中旬）

・対外対内証券投資（先週）

・日銀営業毎旬報告（9月30日現在）

・東京オフィス空室率（9月）

・景気動向指数（8月）

・黒田総裁が日銀支店長会議であいさつ

・日銀が地域経済報告（さくらリポート）（10月）公表

・ワンキャリアが新規上場

・セブン&アイ、ローソンなど決算発表

・スイス失業率（9月）

・独鉱工業生産指数（8月）

・米新規失業保険申請件数（先週）

・米消費者信用残高（8月）

・世界貿易機関（WTO）が一般理事会（8日まで）

・ノーベル文学賞発表

・中国は休場《ST》