

*15:39JST 東証業種別ランキング：空運業が下落率トップ

空運業が下落率トップ。そのほか海運業、輸送用機器、陸運業、医薬品なども下落。一方、鉱業が上昇率トップ。そのほか石油・石炭製品、銀行業、電力・ガス業、ガラス・土石製品なども上昇。



業種名／現在値／前日比（％）

1. 鉱業 ／ 283.61 ／ 3.80

2. 石油・石炭製品 ／ 1,085.93 ／ 3.10

3. 銀行業 ／ 150.45 ／ 2.84

4. 電力・ガス業 ／ 361.2 ／ 2.38

5. ガラス・土石製品 ／ 1,138.92 ／ 1.68

6. パルプ・紙 ／ 514.69 ／ 1.56

7. 保険業 ／ 1,141.46 ／ 1.53

8. 証券業 ／ 386.03 ／ 1.42

9. その他製品 ／ 3,348.6 ／ 1.20

10. 水産・農林業 ／ 492.71 ／ 1.08

11. 卸売業 ／ 1,828.56 ／ 1.00

12. 非鉄金属 ／ 941.49 ／ 0.77

13. 化学工業 ／ 2,289.18 ／ 0.69

14. 食料品 ／ 1,783.18 ／ 0.60

15. ゴム製品 ／ 3,568.01 ／ 0.49

16. 精密機器 ／ 10,768.59 ／ 0.27

17. 機械 ／ 2,153.27 ／ 0.19

18. 倉庫・運輸関連業 ／ 1,820.2 ／ 0.09

19. 繊維業 ／ 588.61 ／ 0.06

20. 建設業 ／ 1,163.98 ／ -0.02

21. 金属製品 ／ 1,285.06 ／ -0.30

22. 情報・通信業 ／ 4,689.82 ／ -0.31

23. 鉄鋼 ／ 451.11 ／ -0.46

24. その他金融業 ／ 725.6 ／ -0.69

25. 電気機器 ／ 3,588.66 ／ -0.73

26. 小売業 ／ 1,401.27 ／ -0.84

27. サービス業 ／ 3,052.68 ／ -1.52

28. 不動産業 ／ 1,485.46 ／ -1.52

29. 医薬品 ／ 3,097.97 ／ -1.80

30. 陸運業 ／ 1,919.43 ／ -2.34

31. 輸送用機器 ／ 3,173.65 ／ -2.39

32. 海運業 ／ 809.49 ／ -2.80

33. 空運業 ／ 217.3 ／ -4.21《FA》