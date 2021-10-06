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カーディナル　大幅に反発、MBOの買付価格を955円に引き上げ、買付期限は19日／新興市場スナップショット

2021年10月6日 12:48

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記事提供元：フィスコ


*12:48JST <7855> カーディナル 952 +98
大幅に反発。山田マーケティング（大阪市）によるマネジメント・バイアウト（MBO、経営陣による自社買収）の買付価格が1株につき851円から955円（前日終値は854円）に引き上げられたと発表している。買付期限も5日から19日に延長された。筆頭株主となったブラッククローバーリミテッド（所有割合18.34％）との協議に基づく措置。カーディナル株は上場廃止となる予定。《ST》

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