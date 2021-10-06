ミンカブ・ジ・インフ　大幅に反発、暗号資産取引所システムのCXRエンジニアリングと資本業務提携／新興市場スナップショット



*09:48JST <4436> ミンカブ・ジ・インフ 3480 +165

大幅に反発。暗号資産取引所システムなどを手掛けるCXRエンジニアリング（東京都千代田区）と資本業務提携すると発表している。共同で暗号資産取引所・FX取引所システムのパッケージを開発して事業を展開するほか、金融商品の保有状況管理や取引をワンプラットフォームで提供可能なサービスを開発する。また、ミンカブ・ジ・インフォノイドはCXRエンジニアリングの第三者割当増資を引き受け、資本参加する。《ST》