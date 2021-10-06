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今日の注目スケジュール：独製造業受注、ユーロ圏小売売上高、米ADP全米雇用報告など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：独製造業受注、ユーロ圏小売売上高、米ADP全米雇用報告など
＜国内＞
08:30 黒田日銀総裁が日米財界人会議で講演
＜海外＞
10:00 NZ・ニュージーランド準備銀行（中央銀行）が政策金利発表 0.50％ 0.25％
15:00 独・製造業受注(8月) -1.5％ 3.4％
18:00 欧・ユーロ圏小売売上高(8月) 0.7％ -2.3％
20:00 ブ・FGVインフレ率(IGP-DI)(9月) -0.14％
21:00 ブ・小売売上高(8月) 1.2％
21:00 ブ・広義小売売上高(8月) 1.1％
21:15 米・ADP全米雇用報告(9月) 43.0万人 37.4万人
香港・行政長官が施政方針演説
国際決済銀行(BIS)が大手テクノロジー企業の規制巡る会合(7日まで)
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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