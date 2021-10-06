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今日の注目スケジュール：独製造業受注、ユーロ圏小売売上高、米ADP全米雇用報告など

2021年10月6日 06:30

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記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：独製造業受注、ユーロ圏小売売上高、米ADP全米雇用報告など
＜国内＞
08:30　黒田日銀総裁が日米財界人会議で講演


＜海外＞
10:00　NZ・ニュージーランド準備銀行（中央銀行）が政策金利発表　0.50％　0.25％
15:00　独・製造業受注(8月)　-1.5％　3.4％
18:00　欧・ユーロ圏小売売上高(8月)　0.7％　-2.3％
20:00　ブ・FGVインフレ率(IGP-DI)(9月)　　-0.14％
21:00　ブ・小売売上高(8月)　　1.2％
21:00　ブ・広義小売売上高(8月)　　1.1％
21:15　米・ADP全米雇用報告(9月)　43.0万人　37.4万人


香港・行政長官が施政方針演説

国際決済銀行(BIS)が大手テクノロジー企業の規制巡る会合(7日まで)


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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